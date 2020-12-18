Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о решении спортивного арбитражного суда дисквалифицировать Россию на 2 года на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Слова Тихонова цитирует портал News.ru. Специалист отметил, что в российской легкой атлетике была развалена федерация, и платятся огромные штрафы, тяжелая атлетика погрязла в дисквалификациях.

«В биатлоне тоже штрафы и лишение статуса, и при этом вернули ту команду, которую отовсюду выгнали и во время работы которой было более 20 допинговых случаев», — подчеркнул Тихонов, добавив, что расплата закономерна.

В то же время Тихонов возмутился работой депутатов Госдумы со спортивным прошлым. «Никто из наших думских олимпийцев так и не поднял вопрос о допинге на самом высоком уровне», — заключил Тихонов.