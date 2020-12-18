Российская Федерация будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда CAS на запрет президенту страны Владимиру Путину, а также всем российским чиновникам посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Слова первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова цитирует портал РИА Новости.

«Это решение — абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», — заявил Джабаров.

Запрет на посещение крупных спортивных мероприятий — это лишь часть тех санкций, которые CAS ввел против России по рекомендации WADA из-за вмешательств в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. На 2 года российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом России и с национальным гимном.