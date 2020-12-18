Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль выразил мнение от предстоящей гостевой игры регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.

Паскуль отметил, что у ЦСКА есть абсолютно всё — великолепные творцы, снайперы, высокие игроки на всех позициях, сила в «краске». Это полноценная команда. По мнению Паскуаля, даже если ты пытаешься хорошо играть в защите, они найдут способ набрать очки. Специалист отметил, что «Зенит» должен подойти к игре с готовностью играть и в защите, и в нападении.

Паскуаль подчеркнул, что «Зенит» должен играть с умом в нападении, потому что ЦСКА — команда с хорошим тренером, которая знает слабые места у себя в защите и у соперников, понимая, как управлять такими ситуациями.

«Мы должны восстановиться физически, потому что у ЦСКА было два дня для подготовки к матчу, а у нас один. По сути, игра с ЦСКА пройдёт через 48 часов после игры с «Баварией». Мы должны следовать плану на игру, потому что в случае, если мы отойдём от плана, ЦСКА наберёт очки в нападении, а мы нет», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Встреча ЦСКА и «Зенит» состоится сегодня, 18 декабря, в 20.00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.