Мало кто может поспорить с результатами премии FIFA The Best в этом году. Роберт Левандовски — уникальный игрок и показывал это на протяжении всего 2020-го, и даже раньше. Его слабые стороны сделали его мощнее и круче. Работая с ними и побеждая их, он и сумел стать лучшим футболистом мира.

В начале своей карьеры Роберт был очень худым и нескладным, на что даже жаловались его первые тренеры. «Он был совсем худой, ноги как спички, я все боялся, что их сломают», — отмечает тренер Левандовского в «Варсовии» Кшиштоф Сикорски. Лет до 18 проблема с физикой так и оставалась, а из «Легии» молодого форварда попросили после надрыва мышц бедра: после восстановления он толком не мог нормально бегать и оказался не нужен команде.

С тех пор Левандовски научился наращивать мышечную массу и владеть своим телом в совершенстве. С момента проблем в «Легии» он не получил ни одной крупной травмы — это ли не показатель?

Построить идеальное тело помогло и едва ли не идеальное питание. Раньше Левандовский был падок на сладкое и особо не следил за тем, что именно он ест — в начале своей карьеры, естественно. Когда же он пересмотрел свой взгляд на еду — то жить и выдерживать большое количество матчей стало проще. Во многом, такие перемены произошли благодаря жене Анне : она профессиональный нутрициолог и основательница польской бизнес-империи по ЗОЖ.

Были у нападающего и серьезные проблемы с мышлением на поле — оно было очень уж ограниченным. Революционные сдвиги в мышлении форварда произошли при Юргене Клоппе в «Боруссии». «Сперва Клопп ставил меня глубже, на позицию «десятки», что приводило меня в бешенство. Я же хотел быть «наконечником»!», — отмечал Роберт, однако принял решения тренера и понял, что это лишь сделало его сильнее. Сейчас Левандовски может быть как идеальным «завершателем» атак «Баварии», так и активно цепляться за каждый мяч в других зонах, и даже отрабатывать в обороне, когда потребуется.

Проблема номер четыре в нашем списке: уникальность и отстройка от других нападающих. Сверкнув в яркой команде Юргена Клоппа, Левандовски вошел в когорту интересных и перспективных форвардов мира, но чтобы считаться лучшим из лучших, нужны были сенсации. Первая прогремела в апреле 2013-го в Дортмунде: тогда Левандовски сделал покер в полуфинале Лиги чемпионов в ворота мадридского «Реала». Чтобы подтвердить статус претендента на личные награды, Роберт повторил фокус и даже несколько раз попал в книгу рекордов Гиннесса: в сентябре 2016-го он за 9 минут наколотил 5 голов в ворота «Вольфсбурга». После этого все узнали, что Левандовски уникален и что он — не просто хороший футболист, а может писать историю.

Наконец, последняя проблема, которую Роберт Левандовски пока не может решить — это успешные выступления сборной. Польша никогда не была маститой футбольной державой, но могла выдавать отличные выступления на крупных турнирах. В 2012-м году Левандовски имел хорошую возможность отлично выступить со сборной на домашнем чемпионате Европы, но тогда команда бесславно заняла четвертое место. В 2014-м году Польша и вовсе не поехала на ЧМ в Бразилию.

Казалось бы, в 2016 году на ЧЕ во Франции мы увидели задатки отличной сплочённой команды, которая дошла до 1/4 финала и не попала в медалисты только из-за промаха с пенальти… Но ЧМ в России вновь разрушил все надежды поляков и самого Роберта, случился полный провал на групповом этапе. Пока сборная — это его личная боль, но он продолжает оставаться капитаном и тянуть команду наверх. Похожая ситуация, например, складывается и в карьере Лионеля Месси, но это совсем не мешало ему иметь титул лучшего игрока — как не мешает и девятому номеру «Баварии».