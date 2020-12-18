Бывший капитан «Зенита», главный тренер «Зенита-2» поделился впечатлениями от матча 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

По словам Радимова, «Зенит» свою «пятерку» точно заслужил, переиграв соперника по всем статьям. При этом «Спартак», по мнению Радимова, выглядел безобразно. Красно-белые и ранее проигрывали «Зениту» со счетом 0:5, 1:5, 2:5, 0:3, но это поражение особенное, — считает Радимов.

«Такого трусливого «Спартака» я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам — и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке. Когда это было?!», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

Радимов считает, что «Спартака» не будет в тройке. «Зенит» станет чемпионов, «Краснодар» займет второе место, а за третье будут бороться «Ростов» и ЦСКА.

«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря голам Азмуна, Ракицкого и Дзюбы.