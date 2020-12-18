Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли попрощался со бывшим партнером по команде – российским гонщиком Даниилом Квятом, который покидает «Формулу-1».

«Дружище, мы провели вместе 2 отличных сезона. Было весело. Было классно работать с тобой. Мы заставляли друг друга двигаться вперед. Желаю тебе удачи в будущем!», – написал Гасли в инстаграме.

Напомним, что Квят завершил сезон на четырнадцатом месте с 32 очками. Россиянин отстал на один балл от Гасли, ставшего в общем зачете десятым.

Квят откатал в «Формуле»-1 шесть сезонов. Ранее россиянин выступал за «Торо Россо», который был переименован в «Альфа Таури» и за «Ред Булл». В 2018-м году российский пилот пропустил сезон, который был пилотом по развитию в «Феррари».