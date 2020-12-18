Расписание 3-го этапа Кубка мира по лыжам

Расписание 3-го этапа Кубка мира по лыжам

В Дрездене (Германия) стартует третий этап Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования будут проходить 19 и 20 декабря.

В субботу, 19 декабря, состоятся мужская и женская спринтерские гонки. Женская квалификация стартует в 13:00 по московскому времени, сразу после него начнутся мужские забеги.

В воскресенье, 20 декабря, пройдут командные спринты. В 14:00 на дистанцию отправятся женщины и побегут свободным стилем. В 15:25 на трассу выйдут мужчины.

Лидером общего зачета Кубка мира в среди мужчин является Александр Большунов. На втором месте норвежец Йоханнес Клебо. На третьем — Эмиль Иверсен. У женщин — американка России Бреннен. Россиянка Татьяна Сорина находится на втором месте. Тереза Йохауг — третья.