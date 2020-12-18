Фигурист Роман Савосин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Тем самым, москвич пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который состоится в Челябинске с 22 по 27 декабря.

Об этом Савосин объявил в своем инстаграме.

«К сожалению, я вынужден пропустить грядущий чемпионат России в Челябинске. Причиной моего снятия с турнира стали положительные тесты на коронавирус. Спасибо всем кто поддерживает! Всем здоровья!» — написал Савосин.

Напомним, что в прошлом году российский фигурист Роман Савосин завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в Загребе.