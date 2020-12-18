«Зенит» официально завершил сезон — игроки и тренерский штаб клуба отправились в отпуск. Как сообщает пресс-служба «Зенита», в следующий раз команда соберется в Санкт-Петербург для традиционного медосмотра. На 15 января запланирован отлет в Дубай на первые зимние тренировочные сборы. В ОАЭ петербуржцы будут работать до 27 января. В ходе сбора будет серия товарищеских матчей. С кем именно будут товарищеские матчи и точные даты игр станут известно позднее.

Напомним, что в заключительном матче перед уходом в отпуск «Зенит» одолел московский «Спартак» со счетом 3:1. Все голы в матче забили игроки «Зенита» — Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба отличились в ворота «Спартака». Деян Ловрен отметился автоголом.

«Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущим вторым ЦСКА на 4 очка.