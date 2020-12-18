Руководитель РФС Александр Дюков выдвинут исполкомом организации в качестве кандидата для избрания в исполнительный комитет УЕФА. Это решение было утверждено на исполкоме РФС, проходящем в формате видеоконференции.

Также стало известно, что 4 февраля состоится внеочередная конференция РФС, на которой пройдут выборы президента организации и выборы в исполком. Кроме того, РФС принял решение перезаключить новый контракт на 4 года с генеральным секретарем организации Александром Алаевым.

Напомним, что Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. Ранее он с 2008 по 2017 год занимал пост президента «Зенита», а с 2017-го возглавлял совет директоров клуба.