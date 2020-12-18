Олимпийская чемпионка Алина Загитова побывала в гостях программы «Доброе утро» на Первом канале, где подвела итоги 2020-го года.

В этом году Загитова не выступала в качестве спортсмена, но в августе поступила в РАНХиГС на кафедру журналистики, а затем стала ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Загитова отметила, что в роли ведущей ей было очень волнительно. Сначала было очень сложно, но ей помогали — в том числе Алексей Ягудин.

«Если у других людей этот год с очень яркими (в кавычках) событиям, то у Загитовой этот год действительно очень яркий, год начинаний», — сказал Ягудин.

«То у меня просто бомбезный», – отметила Загитова.

Напомним, что в декабре прошлого года после финала Гран-при Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.