Сборная России по хоккею сегодня, 19 декабря, проведет второй матч домашнего этапа Еврохоккейтура, Кубка Первого канала. В соперниках у команды Валерия Брагина — сборная Чехии.

Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

В первом туре Кубка Первого Канала сборная России встречалась с командой Швеции, которую победила по буллитам со счетом 4:3. В составе сборной России в основное время отличились Андрей Кузьменко, Никита Сошников и Вадим Шипачев. Кузьменко и Сошников также были точны в серии буллитов.

Сборная Чехии в первом раунде со счетом 3:4 проиграла команде Финляндии. На Кубке Карьяла же финская команда уступила чешской со счетом 0:2.