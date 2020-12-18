«Тамбов» встретится с «Уралом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 декабря в Саранске, начало — в 18:00 по московскому времени.

«Тамбов»

В рамках текущих нескольких месяцев у клуба есть огромные проблемы, связанные с финансированием игроков и вытекающих последствий. Именно поэтому не понятно, что будет в итоге.

Из-за финансовых проблем появляются проблемы с мотивацией игроков и, вследствие, отсутствие какого-либо результата. Для текущих реалий данное правило является первым и главным в рынке футбола.

За последние шесть встреч «Тамбов» не смог выиграть ни одну, да и общий счёт забитых/пропущенных голов удручает, 2 забитых и 13 пропущенных. Однако, футболисты в некоторых матчах держались достаточно уверенно и активно сопротивлялись.

«Урал»

«Урал» в свою очередь располагается на 12 строчке в турнирной таблице и не совсем доволен этим результатом. Хотя, коллектив, занимающий 13 место отстаёт от своих следующих соперников по таблице на целых шесть очков, что является очень большим результатом.

Клуб также за последние семь встреч проиграл лишь однажды. Подопечные Юрия Матвеева не справились только с «Зенитом» на гостевых трибунах.

Предыдущая встреча прошла против ЦСКА и она завершилась с результатом 2-2, причём количество игроков на поле во втором тайме было различное, не в пользу «Урала».

Прогноз и ставка

На «Тамбов» в предстоящем матче можно поставить за 9.80, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Урала» — всего лишь за 1.39.

Эксперты считают, что исходя из аналитики можно сделать ставку на победу «Урала» и тотал больше 2.5.