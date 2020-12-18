Бразильский коллектив Эпитасио TACO де Мело может присоединиться полным составом к корейской организации Gen.G Esports. Данную информацию опубликовал у себя портал The Clutch.
Команда TACO появилась в середине осени 2020 года. В тот момент инсайдер Ярек DeKay Льюис рассказал, что в ростер войдут бразильские игроки из бывшего состава MIBR и молодые киберспортсмены.
Некоторое время назад клуб объявил о том, что выставляет свой состав CS:GO в трансфер. Ростер был подписан в декабре 2019 года а за это время выиграл DreamHack Open Anaheim 2020 и ESL One: Road to Rio, а также принял участие в cs_summit 6 и других турнирах.
Предыдущий состав Gen.G:
- Тимоти autimatic Та
- Кеннет koosta Син
- Хансел BnTeT Фердинанд
Возможный состав Gen.G:
- Эпитасио TACO де Мело;
- Жоао felps Васконселлос;
- Эдуардо dumau Волкмер;
- Бруно latto Ребелатто;
- Бруно b4rtiN Камара.
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