Бразильский коллектив Эпитасио TACO де Мело может присоединиться полным составом к корейской организации Gen.G Esports. Данную информацию опубликовал у себя портал The Clutch.

Команда TACO появилась в середине осени 2020 года. В тот момент инсайдер Ярек DeKay Льюис рассказал, что в ростер войдут бразильские игроки из бывшего состава MIBR и молодые киберспортсмены.

Некоторое время назад клуб объявил о том, что выставляет свой состав CS:GO в трансфер. Ростер был подписан в декабре 2019 года а за это время выиграл DreamHack Open Anaheim 2020 и ESL One: Road to Rio, а также принял участие в cs_summit 6 и других турнирах.

Предыдущий состав Gen.G:

Тимоти autimatic Та

Кеннет koosta Син

Хансел BnTeT Фердинанд

Возможный состав Gen.G: