Российский футбольный арбитр Никита Данченков, который пострадал от рук экс-футболиста сборной России Романа Широкова на любительском турнире, подаст иск в суд на 500 тысяч рублей.

Об этом сообщил представитель потерпевшего, адвокат Александр Добровинский.

«Сегодня будет заявлен гражданский к Широкову о взыскании 500 тысяч рублей из-за причиненного Никите вреда», — цитирует слова Добровинского РИА Новости.

Ранее Данченков с адвокатами пытался добиться переквалифицирования дела на боле тяжкую статью — «Покушение на убийство». Также сам арбитр заявлял о том, что деньги его не интересуют и ему важно наказать обидчика.

Напомним, инцидент с дракой на футбольном поле произошел на «Кубке Селебрити» в августе 2020 года. Роман Широков был недоволен решением арбитра, повалил его на землю ударом по голове, а затем пытался добить ногами.