Глава Российского Футбольного союза Александр Дюков высказал мнение по поводу возможного реформирования формата Российской Премьер-лиги.

Слова Дюкова цитирует портал «Чемпионат». Глава РФС подчеркнул, что сейчас организация ждет инициативы от клубов по формату турнира. «ФНЛ и ПФЛ уже готовы к реформам, вполне возможно, что в начале следующего года какие-то решения уже будут приняты», — сказал Дюков.

По словам Дюкова, в РПЛ всегда рассматриваются разнообразные форматы розыгрыша, и возможно, какие-то изменения произойдут.

«Мы считаем, что 30 игр на протяжении сезона недостаточно. Тем более матчей с высокой интенсивностью значительно меньше», — сказал глава РФС.

На данный момент чемпионат России по футболу состоит из двух кругов по 15 матчей в каждом.