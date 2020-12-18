Спортивный арбитражный суд CAS частично удовлетворил требования WADA и отстранил сборную России от крупнейших международных соревнований на 2 года.

В прошлом декабре WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года от крупнейших спортивных турниров.

Таким образом, на Олимпиады в Пекине и Токио, а также на чемпионаты мира сборной России путь закрыт. Соревноваться российские спортсмены будут по правилам Пхенчхана-2018: без флага и национального гимна. Также на российской земле не пройдет за это время ни одного крупного спортивного соревнования, а российские чиновники были лишены права на посещение Олимпиад и ЧМ6 также на 2 года.

Полный список крупнейших и самых значимых турниров, на которые российские спортсмены поедут без национально флага и гимна — в инфографике Nevasport.