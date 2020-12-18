Журналист Ричард Льюис порассуждал о нестабильности игрока команды Natus Vincere по CS:GO Егора flamie Васильева. Он предположил, что возможность добавить шестого игрока в основной ростер может помочь киберспортсмену вернуться в свою наилучшею игровую форму или заменить его.

На мой взгляд, расширение состава до шести человек должно либо заставить flamie вернуть прежнюю форму, либо дать возможность исключить его. С s1mple и electronic в команде, возможно, просто не хватает места для еще одного звездного игрока.

Ричард Льюис также заявил, что у Дениса electronic Шарипова всё отлично в индивидуальном плане и игрок показывает стабильно хорошие результаты.

Игрок команды NAVI Junior Валерий B1t Ваховский стал шестым игроком основного состава организации Natus Vincere. Киберспортсмен принял участие в открывающем матче против датского коллектива Astralis на BLAST Premier Fall 2020 Finals.