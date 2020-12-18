Стриминговая платформа Twitch объявила о новых правилах сервиса, обновив список запрещённых слов. Если пользователи будут их использовать, то платформа будет вынуждена их забанить.

Среди этих слов есть virgin, что переводится как девственник, а также simp и incel. Причём администрация платформы сделала примечание, что блокировка будет происходит при негативном окрасе использования этих слов.

Simp переводится с английского языка, как «простофиля», но данное выражение также могут трактовать, как человек, который готов сделать всё ради женского внимания.

Кроме запрета на сами слова, администрация платформы пообещала удалить смайлики, которые охарактеризуют данные слова. Новые правила вступят в силу с 22 января 2021 года.

Русскоязычные стримеры поделились своим мнением относительно данного обновления, многие из них не поняли почему за такие простые и безобидные слова теперь будут блокировать. Так, Роман CaspeRRR Лепёхин очень эмоционально прокомментировал это в своём твиттере.

Твич запрещает слова simp, incel и virgin. Всё бы ничего, но simp переводится, в том числе, как ПРОСТОФИЛЯ!!! АХАХАХАХАХАХ!!!! Как перестать орать с этого?!?!?!?!?!?!? Ахахпхахахаххааххааххаахахаххаах

Комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай заявил, что не понимает, почему слово «девственник» теперь считается обидным в текущем году.

Я вот в этой новости о правилах Твича не понимаю одного. А с каких пор слово девственник стало обидным и обижающим кого-то? Я чето совсем не понимаю реалий 2020 года

Правила Twitch для многих непонятны, однако эта платформа является главной на рынке стриминга.