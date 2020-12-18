Сборная России провела первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Брагина. На Кубке Первого канала по буллитам обыграны шведы (4:3). Первые выводы о новой сборной брагинского созыва уже можно сделать.

Полное доверие Шипачеву

Вадим Шипачев наконец-то получил полноценную лидерскую роль в сборной. Лучшего бомбардира КХЛ последних лет не жаловали тренеры национальной команды. Все началось еще с Олега Знарка, который порой отравлял игрока в запас, понимая, что тот не очень хорош в защите и при вбрасывании. Затем были Илья Воробьев и Алексей Кудашов, которые по солидарности не делали ставку на игрока к тому времени уже бывшим хоккеистом «Динамо», а не СКА. И вот с приходом Брагина к Шипачеву пришло признание. У него нашивка капитана. У него место в первом звене и в первой бригаде большинства. В этой сборной он лидер.

Брагину нужен результат — наигрывать состав потом

На чемпионате мира в мае сборной России придется обойтись без игроков НХЛ. Сезон за океаном начинается поздно — вряд ли до мая завершится даже «регулярка». Казалось бы, нужно наигрывать состав, проверять в деле как можно больше хоккеистов. Но по ходу матче со шведами Брагин, напротив, сузил состав, перейдя на три звена. Нападающий СКА Ткачев сел на лавку, к первой тройке Шипачеву и Чибисову был добавлен Сошников. Брагина не интересует игровая практика хоккеистов, ему нужно, чтобы ребята показывали результат здесь и сейчас. Для этого он выжал лучшие соки, которые имеет сборная в данный конкретный момент времени.

Брагин формирует стиль своей молодежки

Сборная России в матче со шведами не была похожа на бравую молодежку Ларионова на Кубке Карьяла — команда больше играла от соперника, чем от себя. Не брезговала откатами. Был такой взрослый хоккей, хотя и похожий на тот, что формировал Брагин в предыдущих созывах молодежной сборной. Активная игра защитников, размашистое большинство, скорость и дисциплина. Хоккей по Брагину в национальной команде будет похож на игры молодежной сборной на МЧМ. И победа над шведами, — трудная, на зубах и характере, — то, какие мы будем видеть часто.