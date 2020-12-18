В австрийском Хохфильцене продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16:15 по московскому времени стартовал женский спринт, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборную России будут представлять шесть спортсменок: Ирина Казакевич (7-й стартовый номер), Светлана Миронова (8), Евгения Павлова (40), Ульяна Кайшева (45), Анастасия Гореева (60), Татьяна Акимова (90).

Заранее стало известно, что в гонке не примут участие Лариса Куклина и Тамара Воронина. Для Акимовой эта гонка станет дебютной на Кубке мира в текущем сезоне: ранее спортсменка хорошо проявила себя на этапах Кубка России и была приглашена в национальную команду.

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами — по одному из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.