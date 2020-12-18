Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе озвучила состав национальной команды на третий этап Кубка мира в Дрездене (Германия).

Мужскую сборную России будут представлять шесть спортсменов: Александр Большунов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Антон Тимашов и Ермил Вокуев.

За женскую сборную России выступят пять спортсменок: Наталья Непряева, Юлия Ступак (до замужества Белорукова), Татьяна Сорина (Алёшина), Христина Мацокина и Наталья Мекрюкова.

В субботу, 19 декабря, в Дрездене состоятся мужской и женский спринты свободным стилем. Начала квалификации — в 13:00 по московскому времени, четвертьфиналов — в 15:25.

В воскресенье состоятся командные спринты, квалификация стартует в 14:00, гонка — в 15:25.