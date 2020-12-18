Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить сборную России от международных соревнований на два года.

По мнению Ягудина, ничего неожиданного в решении CAS нет — было бы более неожиданно, если бы санкции, наоборот, отменили.

«Кто-нибудь может сказать, что Загитова и Медведева представляли на последней Олимпиаде не Россию? Они для всех русские из России. Отсутствие флага влияет на решения многих спонсоров приходить в спорт или нет. И это самая большая беда», — сказал Ягудин, слова которого приводит РИА «Новости».

Он пояснил, что многие спонсоры не захотят приходить в команду, на которую наложены санкции. Вместо этого они выберут какого-нибудь блогера, который открывает рот под музыку и имеет большие охваты, считает Ягудин.

«А в это время у нас спортсмены становятся лучшими в мире, «умирают» на тренировках и достойно представляют свою страну. Но без флага. Потому что кто-то там кушал допинг», — сказал экс-спортсмен.

Напомним, сборная России на протяжении двух лет не сможет выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе, без флага и гимна.