Комментатор Никита 4ce Котков поделился своим мнением о форме команды Virtus.pro по Dota 2. Он считает, что коллектив очень хорошо выступает на турнирах, но испытывает определённые сложности в разнообразности стратегии.

VP как железный прут — бьют больно, но никакой гибкости.

Российская команда Virtus.pro одержала победу над OG в гранд-финале онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save— Мельника выиграл двукратных чемпионов мира со счётом 3-2 и получил призовой фонд в размере 200 тыс долларов.

Путь к финалу для российского ростера состоял из победы над Team Secret со счётом 2-0 в первом раунде верхней сетки плей-оффа и триумф над Vikin.gg с аналогичным результатом.

Новый ростер был подписан 5 ноября 2020 года и за это время коллектив сыграл 49 встреч и выиграл из них 28, а 16 проиграл.