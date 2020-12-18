Мексиканский пилот Серхио Перес подписал контракт с «Ред Булл». Как сообщает пресс-служба австрийской команды, в следующем сезоне он станет напарником Макса Ферстаппена, а Александер Албон будет выполнять роль резервного и тест-пилота.

В 2020-м году Перес выступал за «Рейсинг Пойнт» и занял высокое четвертое место в личном зачете, набрав 125 очков и одержав первую в карьере победу в Формуле-1. Из-за коронавируса Чеко пропустил два этапа Гран-при, его заменял Нико Хюлькенберг.

Что касается Албона, он завершил сезон на седьмой строчке личного зачета пилотов, набрав 105 очков. В квалификациях он ни разу не смог опередить своего напарника Макса Ферстаппена. Ферстаппен стал третьим с 214 очками и выиграл два этапа Гран-при.