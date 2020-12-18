В Хохфильцене (Австрия) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф, зашедшая на один штрафной круг после первой стрельбы.

На втором и третьем месте также оказались норвежские биатлонистки Ингрид Тандревольд с чистой стрельбой и Марте Ульсбю Ройселанн, допустившая промах на «лёжке».

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая 18-й без ошибок на огневых рубежах. Анастасия Гореева допустила промах на стойке и стала 24-й. Татьяна Акимова — 33-я с двумя промахами. Светлана Миронова — 39-я, Ульяна Кайшева — 48-я, обе спортсменки допустили по три промаха (1+2).

Ирина Казакевич финишировала 61-й (2+2) и не попала в гонку преследования.