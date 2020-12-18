Стример Илья Maddyson Давывдов раскритиковал игроков и зрителей по Dota 2. Он заявил, что его пугают люди, который продолжают играть в неё. Данной информацией стример поделился в своём твиттере.

Знаете, что меня повергает в шок? В 2020 (уже почти 21ом) существуют … эм… люди, которые играют или смотрят доту 2 (турниры или просто стримы). Это реально пугающий меня. Осознание, что я живу на одной планете с подобными уродами повергает в ступор.

Стример Ярослав NS Кузнецов в считает, что Valve могут выкупить целый отдел разработчиков дисциплины и перенаправить их на Доту, так как в компании Гейба Ньюэлла никто не хочет заниматься данной игрой.

Ранее Давыдов поделился своим мнение относительно русской озвучки в игре Cyberpunk 2077. Давыдов заявил, что она оставляет желать лучшего и удивился тому факту, что многие геймеры предпочитают русскую озвучку вместо оригинальной.