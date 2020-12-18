Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал сумму компенсации, которую требует сторона потерпевшего арбитра Никиты Данченкова.

Ранее стало известно, что сторона рефери, которого Широков избил в ходе любительского матча, хочет получить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

«Не думаю, что это соответствует делу. Но суд решит. Я же не отказываюсь понести финансовые обязательства в доказуемых пределах. Я просто попросил огласить все ранее озвученные показания», — сказал Широков, слова которого приводит «Чемпионат».

Он также предположил, что и журналистам уже надоела эта история, однако им придется «помёрзнуть» еще как минимум три раза. Широков добавил, что пребывает в хорошем настроении.

Напомним, инцидент произошел 10 августа 2020 года. В ходе матча любительских команд» Матч ТВ» и «Ничего Обычного» Широков накинулся на Данченкова, когда тот отказался назначить пенальти. Футболист начал оскорблять его и угрожать, за что получил красную карточку. После этого Широков избил Данченкова, а тот затем обратился в суд.