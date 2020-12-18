Стриминговая платформа Twitch объяснила пользователям, по какой именно причине они будут блокировать стримеров за слово «девственник». Представители компании заявили, что бан будет при условии реального оскорбления пользователей, а не высказываний в шутку.

Ранее платформа сообщила о добавлении новых стоп-слов. Среди них есть virgin, что переводится как девственник, а также simp и incel. Причём администрация платформы сделала примечание, что блокировка будет происходит при негативном окрасе использования этих слов.

Simp переводится с английского языка, как «простофиля», но данное выражение также могут трактовать, как человек, который готов сделать всё ради женского внимания.

Кроме запрета на сами слова, администрация платформы пообещала удалить смайлики, которые охарактеризуют данные слова. Новые правила вступят в силу с 22 января 2021 года.