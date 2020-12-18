Сборная России по биатлону провела 35-ю подряд гонку без медалей и обновила антирекорд по этому показателю.

Сегодня, 18 декабря, в австрийском Хохфильцене состоялся женский спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира. Лучшей их россиянок стала Евгения Павлова, которая при чистой стрельбе финишировала лишь на 18-м месте.

Накануне состоялась мужская спринтерская гонка, в ней лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 13-е место.

Последний раз представитель России поднимался на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце: тогда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования.

Ранее длительный безмедальный период был у сборной России при Владимире Драчеве: в сезоне-2019/20 команда не попадала на подиум в 28 гонках подряд.