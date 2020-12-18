Одна из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077, выпущенная студией CD Projekt была убрана из магазина PS Store. Это решение было принято разработчиками игры совместно с Sony. В ходе общения разработчики решили отправить игру на доработку. На момент написания материала неизвестно, когда игра будет возвращена в магазин.

Помимо этого, покупатели Cyberpunk 2077 могут вернуть деньги за игру, даже если наиграли в неё более двух часов. Чтобы это сделать, необходимо просто оформить возврат средств. Разработчики также пообещали в ближайшее время выпустить обновления по игре и помогать пользователям с локальными проблемами.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.