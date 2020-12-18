В игре Dota 2 вышел новый персонаж, которого зовут Hoodwink. Это белка небольшого размера с арбалетом и в зелёном капюшоне. В анонсе на сайте разработчики выпустили небольшую историю-описание про данного персонажа.

Прохвостка всегда спешит туда, где ждёт беда, и готова противостоять любой угрозе из призрачного леса, ставшего ей домом. Даже с тяжёлым арбалетом она мимолётно прошмыгивает меж веток и листьев, и выследить её в бою почти невозможно. На мгновение потеряете её из виду, и она уже у вас за спиной — а ваша остолбенелая и беспомощная туша висит в её сетях.

Персонаж имеет три обычные способности и одну ультимативную. Многие пользователи уже «записали» данного героя в керри, так как он имеет большой прирост ловкости и имеет физический урон с первой способности.

Способности Hoodwink:

Acorn Shot. Герой выстреливает в выбранного врага жёлудем, который отскакивает от существ неподалеку, замедляя их и нанося дополнительный урон. Можно применить на точку, чтобы создать дерево, но тогда отскок не произойдет.

Герой выстреливает в выбранного врага жёлудем, который отскакивает от существ неподалеку, замедляя их и нанося дополнительный урон. Можно применить на точку, чтобы создать дерево, но тогда отскок не произойдет. Bushwhack. Герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских героев, если они приблизятся к выбранному дереву. Врагов притягивает к нему, и они теряют обзор на время оглушения.

Герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских героев, если они приблизятся к выбранному дереву. Врагов притягивает к нему, и они теряют обзор на время оглушения. Scurry. Герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья.

Герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья. Sharpshooter. Герой готовит смертельный выстрел из своего арбалета. Он наносит вражескому герою огромный урон, замедляет его и накладывает истощение. Урон и длительность эффекта увеличиваются со временем подготовки.

Некоторые комментаторы и стримеры заявили, что данный герой является очень несбалансированным, так как имеет очень сильные способности, которые наносят больше урона и имеют меньше кулдаун, чем все герои в Dota 2.