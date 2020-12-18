Один из болельщиков московского «Спартака» пропал в Санкт-Петербурге после матча с «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в среду, 16 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», пропавший фанат и еще несколько болельщиков «Спартака» были задержаны за демонстрацию баннера с лозунгом «Фанат не преступник». После того, как двоих болельщиков отправили на суд, он получил на подпись документ об освобождении, хотя в нем не были заполнены графы с указанием времени. Затем болельщика увели в неизвестном направлении.

Он не присутствовал на суде, поскольку другие фанаты дали показания, что он не держал баннер.

Напомним, в начале матча на трибунах «Газпром-Арены» произошла стычка болельщиков, потом некоторые из них были задержаны.