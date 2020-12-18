Инсайдер Род Slasher Бреслау поделился информацией о том, что сотрудники компании разработчика Riot Games получат премию за успех организации в размере 10% от ставки. Данная премия будет выдана всем 3 000 сотрудникам.

Riot Games предоставит всем трём тысячам сотрудников 10%-й бонус к зарплате за успешный 2020 год. В этом году Riot запустила Valorant и организовала глобальное киберспортивное мероприятие Worlds в формате LAN без случаев заражения. Не знаю, что другие делают для работников, но Riot хороши.

Премию не получат сотрудники оформленные в штате, комментаторы турниров по League of Legends таковыми не являются.

Ранее разработчики Riot Games рассказали о будущих планах построения киберспортивного направления в своём новом шутерк Valorant. Руководитель направления Уэйлен Роззель заявил, что новый чемпионат Champions Tour это шаг для достижения уровня мировой дисциплины.