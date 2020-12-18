Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где заняла 18-е место, отстав от лидера более чем на минуту при чистой стрельбе.

«Пыталась работать так, как могу на данный момент. Ходом не получилось, была вялой. Как смогла, так и прошла. Процесс акклиматизации только начался. Катались тут, серьёзной работы не делали», — сказала Павлова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Спортсменка также прокомментировала работу на огневых рубежах. По её словам, вместе с тренером Алексеем Волковым они нашли много ошибок и постарались их устранить за короткое время. Павлова подчеркнула, что в гонке преследования будет очень важно хорошо отработать на рубеже.

«Своей гонкой недовольна, самочувствие очень плохое. Будем восстанавливаться, дорабатывать, дальше уже откатываться», — сказала Павлова.

Напомним, сборная России не попадает в медали уже 35 гонок подряд.