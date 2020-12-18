Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях затронет и Кубок Дэвиса. Российские теннисисты будут выступать на турнире без национального флага.

Кроме того, запрет будет распространяться и на Кубок Билли Джин Кинг, так как эти турниры являются чемпионатами мира, проводимыми Международной федерацией тенниса (ITF).

«Мы получили решение CAS, которое было вынесено в связи с несоблюдением Российским антидопинговым агентством кодекса ВАДА. Мы рассмотрим это решение, чтобы полностью понять его последствия. Однако отметим, что российские спортсмены по-прежнему имеют право выступать на чемпионатах мира, но не под российским флагом», — сказал представитель пресс-службы ITF, слова которого приводит ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что в теннисе действует политика нетерпимости к допингу, и все игроки, выступающие на турнирах «Большого шлема», ITF, WTA и АТР, попадают под действие антидопинговой программы.

Напомним, на Кубке Дэвиса Россия будет представлять группу А, где ее соперниками станут сборные Испании и Эквадора.