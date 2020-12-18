39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович раскрыл секрет своей физической формы. По словам шведского футболиста, всё дело в психологии и желании, а также в правильном восстановлении.

На данный момент Ибрагимович с 10 забитыми голами делит с Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду первое место в гонке бомбардиров Серии А.

«Мне 39, и после всего, что я сделал, мне не обязательно работать. Но я по-прежнему горю страстью к тому, чем занимаюсь. Мне всегда мало, я всегда хочу больше. Мало кто в моем возрасте играл или играет так, как я», — приводит слова Ибрагимовича официальный сайт УЕФА.

Футболист подчеркнул, что обычно после 30 лет карьера идет на спад, однако он, напротив, стал прогрессировать. Златан добавил, что не потратил на свою форму ни копейки, поскольку секрет заключается не в этом.

«Секрет не в том, сколько ты заплатил. Секрет у тебя в голове — как сильно ты этого хочешь, чем ты готов жертвовать. Вот секрет. Дело в психологии, а психология ничего не стоит», — сказал Ибрагимович.

Он признался, что сейчас устает быстрее, чем в молодости, поэтому много спит, чтобы восстановиться. По словам Златана, теперь после матча у него уходит два-три дня на восстановление, но это нормально для его возраста.

«Пока могу давать результат, буду играть на высоком уровне. Как только пойму, что уже не тяну, сразу уйду. Мне нужно чувствовать себя живым. Нужно чувствовать, что я даю что-то людям», — сказал Ибрагимович.