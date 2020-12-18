Мексиканский гонщик Серхио Перес прокомментировал подписание контракта с «Ред Булл». В сезоне-2021 он будет боевым пилотом австрийской команды вместо Александера Албона.

Пилот поблагодарил «Ред Булл» за возможность выступать в следующем сезоне и признался, что всегда хотел представлять команду, сражающуюся за чемпионский титул.

«Это будет момент гордости, когда я окажусь на стартовой решётке в цветах „Ред Булл“ рядом с Максом. Вы можете быть уверены, что я буду полностью сконцентрирован на следующем сезоне. У команды такой же менталитет победителя, как у меня, и я знаю, что должен дать результат и помочь команде побороться за ещё один титул», — сказал Перес, слова которого приводит пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, о подписании контракта стало известно в пятницу, 18 декабря. В минувшем сезоне Перес выступал за «Рейсинг Пойнт» и стал четвертым в личном зачете пилотов. Албон, входивший в состав «Ред Булл», станет резервным пилотом команды.