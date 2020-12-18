Главный тренер сборной России по биатлону оценил выступление женской команде в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Специалист отметил, что россиянки проиграли ходом около 50-60 секунд — это очень много, и есть над чем продолжать работу. Однако в большей степени была провалена стрельба, добавил Польховский. По его мнению, спортсменкам надо психологически правильно настраиваться на гонки.

«Промахи Мироновой? Может быть, это её особенность. Она много лет уже работает в биатлоне, давно в сборной. Тренеры по стрельбе работали с ней очень много», — сказал Польховский, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист также прокомментировал возвращение Татьяны Акимовой в сборную России. Он отметил, что спортсменка была лидером на Кубке страны и опережала своих соперниц ходом. В сегодняшней гонке её не хватило на последний круг, подчеркнул тренер, но это может быть связано с длительным пропуском соревнований на Кубке мира.