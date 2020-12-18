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  • 20:20,  18 декабря 2020
Баскетбол
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«Зенит» начал матч с ЦСКА в регулярном чемпионате Евролиги

Остин Холлинз, БК "Зенит". Фото: Ирина Красько/Nevasport
Остин Холлинз, БК "Зенит". Фото: Ирина Красько/Nevasport

В Москве стартовал баскетбольный матч между ЦСКА и петербургским «Зенитом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команды вышли на паркет в 20:00 мск.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

«Зенит» в предыдущем матче Евролиги обыграл на своей арене мюнхенскую «Баварию». В текущем розыгрыше петербуржцы потерпели четыре поражения в 12 встречах: от «Фенербахче», «Олимпиакоса», мадридского «Реала» и подмосковных «Химок».

В пассиве ЦСКА всего три поражения: от «Барселоны», немецкой «Альбы» и «Црвены Звезды». В предыдущем матче армейы разгромили турецкий «Анадолу Эфес» с разницей в +35 — счет 100:65 в пользу россиян.

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