«Зенит» начал матч с ЦСКА в регулярном чемпионате Евролиги

В Москве стартовал баскетбольный матч между ЦСКА и петербургским «Зенитом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команды вышли на паркет в 20:00 мск.

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«Зенит» в предыдущем матче Евролиги обыграл на своей арене мюнхенскую «Баварию». В текущем розыгрыше петербуржцы потерпели четыре поражения в 12 встречах: от «Фенербахче», «Олимпиакоса», мадридского «Реала» и подмосковных «Химок».