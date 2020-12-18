Бывший тренер Natus Vincere по CS:GO Михаил Kane Благин высказался на счёт североамериканской сцены в CS:GO. Наставник считает, что коронавирусная пандемия очень сильно повлияла на регион, так как у коллективов не было возможности практиковаться с лучшими командами Европы.

Изоляция — в период карантина каждый на себе ощутил насколько это плохо. Так и команды из северной Америки в кс , лишившись возможности практиковаться в Европе (самом конкурентном регионе) спустя год они напоминают индейцев в битве с европейскими колонизаторами. Но это поправимо.

Многие коллективы уходят в конкурирующую игру Valorant. Ранее тренер команды FunPlus Phoenix по Valorant Иван Johnta Шевцов поделился своим мнением об игре в каждом из регионов мира и отдельно затронул вопрос о развитии в СНГ. Он заявил, что за дисциплиной следит большое количество людей в азиатском и американском регионе.