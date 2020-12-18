Аналитик по Dota 2 Егор JotM Сурков высказался о новом герое Hoodwink, которого разработчики игры добавили в ночь с 17 на 18 декабря. Сурков считает, что персонаж очень похож на Windranger, однако его польза намного выше при массовых тимфайтах.

Hoodwink — очень хороший герой в драках и при этом крутой саппорт —что-то среднее между Windranger и Dark Willow. Хочешь играть через кора — собираешь Maelstrom первой шмоткой, чтобы убивать пачку за один спелл и в драке наносить много урона. Хочешь быть саппортом — играешь по закупу Dark Willow через Tranquil Boots, Aether Lens и Eul’s Scepter of Divinity.

Персонаж имеет три обычные способности и одну ультимативную. Многие пользователи уже «записали» данного героя в керри, так как он имеет большой прирост ловкости и имеет физический урон с первой способности.

Некоторые комментаторы и стримеры заявили, что данный герой является очень несбалансированным, так как имеет очень сильные способности, которые наносят больше урона и имеют меньше кулдаун, чем все герои в Dota 2.