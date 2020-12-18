Сборная России по гандболу обыграла команду Нидерландов в матче за пятое место чемпионата Европы среди женских команд. Игра проходила в Хернинге (Дания) на арене «Йюске-Банк-Боксен» и завершилась со счетом 33:27 в пользу россиянок.

Сборная России вышла вперед уже в первом тайме: команды ушли на перерыв при счете 18:13. Второй игровой отрезок тоже остался за россиянками — 15:14.

Напомним, ранее сборная России потерпела одно поражение в основном раунде чемпионата Европы — от сборной Дании. Потеря очков не позволила команде выйти в полуфинал турнира и претендовать на медали.

Примечательно, что россиянки ни разу в истории не выигрывали чемпионат Европы, лучшим результатом стало второе место в 2018 году.