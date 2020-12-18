Директор Центра спорта и образования «Самбо-70″ Ренат Лайшев рассказал о состоянии здоровья фигуристок из группы Этери Тутберидзе в преддверии чемпионата России.

«Подготовка к чемпионату России проходит бурно и активно, на высоком уровне. Аня Щербакова чувствует себя лучше. Знаю, что они все большие профессионалы, опытные люди и что там всё хорошо», — сказал Лайшев, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что на данный момент все здоровы и готовятся к чемпионату России, но в нынешние времена ничего нельзя загадывать наперед.

Напомним, группу Тутберидзе на турнире должны представлять Камила Валиева, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева. Ранее Щербакова заболела воспалением легких.

Чемпионат России будет проходить в Челябинске 24-27 декабря.