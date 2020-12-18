Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана лучшей телеведущей России в 2020 году.

Опрос проводило издание «Комсомольская правда». Загитова набрала 29,79% голосов и опередила Ольгу Бузову, за которую проголосовали 24,9% опрошенных. Третье место с большим отставанием заняла Регина Тодоренко — 9,47%.

Примечательно, что Загитова, Бузова и Тодоренко вместе участвуют в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале: Алина выступает в роли ведущей, Ольга и Регина — в роли участниц.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, поскольку взяла паузу в карьере. В 2020 году Алина поступила в вуз, а также попробовала себя в роли телеведущей. При этом спортсменка продолжает тренировки под руководством Этери Тутберидзе.