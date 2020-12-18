Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, как однажды исполнила программу под чужую музыку.

Акатьева сняла видео для «Олимпийского канала», в котором поделилась интересными фактами о себе. Спортсменка вспомнила забавный случай из детства: она выступала на турнире, и когда приняла стартовую позу, зазвучала не та музыка.

«Я побоялась, что мне не разрешат катать свою программу еще раз, и поехала под чужую музыку. У меня получилось занять второе место на тех соревнованиях», — сказала Акатьева.

Напомним, 13-летняя фигуристка тренируется в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе. Она владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.