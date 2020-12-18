Чемпион Формулы-2 Мик Шумахер поделился мнением о российском пилоте Никите Мазепине, с которым вместе будет выступать в составе команды «Хаас» в Формуле-1.

«Мы были с ним напарниками ещё в сезоне-2013/2014 в Тони Карт, знаю его ещё по тем временам. Он был достаточно приятным парнем и мы уважали друг друга. После того мы с ним общались не так много. Будет интересно узнать его ближе в следующем году. С тех пор мы оба выросли», — сказал Шумахер, слова которого приводятся на странице tami. в «Твиттере».

Напомним, что в минувшем сезоне за «Хаас» выступали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, однако руководство команды приняло решение полностью обновить состав.

Шумахер уже дебютировал за рулем болида «Хаас»: он принял участие в тестах молодых пилотов в Абу-Даби. Мазепин на тестах не выступал: возможно, это связано с недавнем скандалом из-за видео, опубликованного пилотом.