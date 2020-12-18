Нападающий «Спартака» Александр Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно.

Как сообщал «Чемпионат», Кокорин стал единственным игроком красно-белых, которого не отпускают в отпуск. Sport24 сообщает, что, по словам агента Тимофея Бердышева, Кокорин предложил компромисс: перенести восстановительные мероприятия из Москвы на Мальдивы.

Отмечается, что футболист был готов взять на себя расходы по проживанию и оплате услуг физиотерапевта и реабилитолога. В результате переговоров агента с исполнительным директором «Спартака» Кокорин улетел отдыхать 17 декабря, а 27 декабря состоится его первая тренировка.

Также уточняется, в ходе переговоров три независимых эксперта в области спортивной медицины рекомендовали Кокорину две-три недели, в то время как «Спартак» настаивал на продолжении тренировок.