Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы нападающего Ильи Ковальчука, отреагировал на новость о заключении контракта игрока с омским «Авангардом».

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом», — приводит слова Николаева Sport24.

Агент добавил, что на данный момент идет разговор о контракте до конца сезона.

«Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеётся)», — добавил Николаев.

Напомним, ранее у Ковальчука истек срок контракта с «Вашингтон Кэпиталз», к которому он присоединился в феврале в результате обмена из «Монреаля». За столичный клуб российский форвард сыграл 15 матчей и забросил одну шайбу.