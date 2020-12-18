Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 65:83 в пользу хозяев.

Москвичам удалось уйти в отрыв уже после первой четверти, которая закончилась со счетом 24:17. Вторая десятиминутка тоже осталась за армейцами — 21:14. После большого перерыва «Зенит» уступил третью четверть — 18:21, а затем и четвертую — 16:17.

Для подопечных Хави Паскуаля это поражение стало пятым в текущем розыгрыше Евролиги. Ранее «Зенит» уступил «Фенербахче», «Олимпиакосу», мадридскому «Реалу» и подмосковным «Химкам».

ЦСКА потерпел всего три поражения: от «Барселоны», немецкой «Альбы» и «Црвены Звезды».